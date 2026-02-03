Potražnja za peletom povećala cene – snabdevači u Srbiji prodaju samo na džak

situacija se razlikuje od stovarišta do stovarišta

Profesor Šumarskog fakulteta u Beogradu, Branko Glavonjić rekao je danas da su povremene nestašice peleta i ograničena prodaja na džakove nastale zbog toga što je veliki broj domaćinstava prešao sa grejanja električnom energijom na grejanje peletom i počeo nabavku tog energenta u septembru i oktobru 2025, kada su zalihe već bile ograničene, što je povećalo uvoz. Glavonjić je naveo da se situacija razlikuje od stovarišta do stovarišta i od regiona do regiona,