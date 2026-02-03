Da li ovo znači da je sukob počeo?! Amerikanci upravo oborili iranski dron: Hitno se oglasio kapetan

Blic pre 38 minuta
Da li ovo znači da je sukob počeo?! Amerikanci upravo oborili iranski dron: Hitno se oglasio kapetan

Incident se dogodio kada je dron Šahed-139 leteo ka američkom nosaču aviona Američki lovac F-35C uspešno je izveo akciju bez štete po osoblje ili opremu Američka vojska je u utorak oborila iranski dron koji se približavao nosaču aviona USS Abraham Linkoln u Arapskom moru, rekao je američki zvaničnik za Rojters.

Iranski dron Šahed-139 leteo je ka nosaču aviona i oborio ga je američki lovac F-35. - Američki nosač aviona "Abraham Linkoln" (CVN 72) je prelazio preko Arapskog mora otprilike 800 kilometara od južne obale Irana kada je uočeno da se iranski dron Šahed-139 kreće prema brodu. Iranski dron je nastavio da leti prema brodu uprkos merama deeskalacije koje su preduzele američke snage angažovane u međunarodnim vodama“, rekao je portparol Centralne američke vojne komande
