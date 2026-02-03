Stručnjak otkrio glavni razlog poskupljenja peleta i prodaje na džakove! Cene i do 47.000 dinara po toni, evo kada se očekuje stabilizacija tržišta

Stručnjak otkrio glavni razlog poskupljenja peleta i prodaje na džakove! Cene i do 47.000 dinara po toni, evo kada se očekuje…
Nestašica zaliha peleta primećena je u oktobru, a snabdevanje je znatno otežano u regionima poput Vojvodine i Šumadije Kako bi se ublažile nestašice, povećan je uvoz peleta tokom novembra i decembra, međutim potražnja je nastavila rasti početkom januara Profesor Šumarskog fakulteta Branko Glavonjić izjavio je danas da je jaka zima u Srbiji uticala na porast potražnje peleta, što je dovelo do rasta cena i ograničene prodaje po kupcu i dodao da zbog toga cene peleta
