Sumnjivi objekat pao u najranjiviju stratešku tačku NATO. Hitno se oglasila vojna policija: "Ušao iz pravca Belorusije"

Blic pre 5 sati
Sumnjivi objekat pao u najranjiviju stratešku tačku NATO. Hitno se oglasila vojna policija: "Ušao iz pravca Belorusije"
Dron nije imao uređaje za snimanje ili prenos podataka, kako su izvestile vlasti Incident se dešava usred povećane pripravnosti zbog sličnih slučajeva širom Evrope Mali dron nalik igrački, nepoznatog porekla, pao je 28. januara u vojnu bazu u mestu Pšašnjiš, u severnom delu centralne Poljske, saopštila je danas vojna policija, dodajući da u letelici nisu pronađeni uređaji za snimanje ili prenos podataka. Portparol poljske vojne policije Tomaš Viktorovič izjavio je
Dron nepoznatog porekla pao u vojnu bazu na severu Poljske: Izvršena detaljna analiza ostataka

Telegraf pre 3 sata
NATOBelorusijaPoljskaDron

