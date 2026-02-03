"To je ekstremno opasno" Stiže upozorenje iz Evropske unije: "Ako delujemo zajedno, pokrivamo veći prostor u odbrani"

Kalas je istakla da je NATO ključan za evropsku sigurnost i da bi evropska vojska trebala da deluje kao komplementarni deo Alijanse, a ne kao zasebna struktura Na bezbednosnoj konferenciji u Norveškoj, Kalas je ukazala na potrebu veće saradnje i ulaganja u zajedničku evropsku odbranu Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas upozorila je danas da bi formiranje evropske vojske bilo "ekstremno opasno" jer bi time, između ostalog,
