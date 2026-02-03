(Video) Udari vetra i do 210 km na sat Ciklon odneo živote, 20.000 ljudi napustilo domove: Tropska oluja napravila potpuni kolaps na Madagaskaru

Brzina vetra dostizala je 210 km/h, a ciklon je kasnije oslabio.

Fitija je peta tropska oluja koja je pogodila regiju od septembra 2025. godine. Tropski ciklon Fitija koji je tokom vikenda pogodio Madagaskar odneo je sedam života i primorao više od 20.000 ljudi da napuste svoje domove, saopštile su danas lokalne vlasti. Među sedam potvrđenih smrtnih slučajeva, jedna osoba je stradala u glavnom gradu Antananarivu, dok je jedna nestala nakon što ju je odnela nabujala reka, navodi Nacionalni biro za upravljanje katastrofama