(Video) Udari vetra i do 210 km na sat Ciklon odneo živote, 20.000 ljudi napustilo domove: Tropska oluja napravila potpuni kolaps na Madagaskaru

Blic pre 3 sata
(Video) Udari vetra i do 210 km na sat Ciklon odneo živote, 20.000 ljudi napustilo domove: Tropska oluja napravila potpuni…

Brzina vetra dostizala je 210 km/h, a ciklon je kasnije oslabio.

Fitija je peta tropska oluja koja je pogodila regiju od septembra 2025. godine. Tropski ciklon Fitija koji je tokom vikenda pogodio Madagaskar odneo je sedam života i primorao više od 20.000 ljudi da napuste svoje domove, saopštile su danas lokalne vlasti. Među sedam potvrđenih smrtnih slučajeva, jedna osoba je stradala u glavnom gradu Antananarivu, dok je jedna nestala nakon što ju je odnela nabujala reka, navodi Nacionalni biro za upravljanje katastrofama
Tropski ciklon Fitija pogodio Madagaskar: Broje se mrtvi, evakuisano više od 20.000 ljudi

Telegraf pre 1 sat
Ukrajinci neće povlačenje iz Donbasa! Većina se izjasnila da je taj ustupak Rusiji - neprihvatljiv!

Kurir pre 22 minuta
Kurir pre 1 sat
Politika pre 1 sat
Politika pre 1 sat
Blic pre 2 sata