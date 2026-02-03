Glavni tužilac za organizovani kriminal Nenadić: Izmenama zakona smo „osakaćeni“, najviše koristi imaće optuženi

Danas pre 2 sata  |  Lidija Valtner
Glavni tužilac za organizovani kriminal Nenadić: Izmenama zakona smo „osakaćeni“, najviše koristi imaće optuženi
Glavni javni tužilac za organizovani kriminal Mladen Nenadić izjavio je danas na tribini „Zašto nam (ni)je potreban JTOK“ na Pravnom fakultetu da je Tužilaštvo za organizovani kriminal (TOK) dovedeno u situaciju da nema adekvatnu saradnju sa policijom, što ozbiljno ugrožava njegov rad. „Došli smo u situaciju da nemamo policiju koja hoće da sarađuje sa Tužilaštvom za organizovani kriminal“, rekao je Nenadić. Prema njegovim rečima, izmenama zakona su „osakaćeni“
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Nenadić o spornoj fotografiji: Bila je reč o privatnom slavlju (VIDEO)

Nenadić o spornoj fotografiji: Bila je reč o privatnom slavlju (VIDEO)

Danas pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Organizovani kriminalTužilaštvoMladen Nenadić

Društvo, najnovije vesti »

Glavni tužilac za organizovani kriminal Nenadić: Izmenama zakona smo „osakaćeni“, najviše koristi imaće optuženi

Glavni tužilac za organizovani kriminal Nenadić: Izmenama zakona smo „osakaćeni“, najviše koristi imaće optuženi

Danas pre 2 sata
Vreme danas promenljivo i toplije

Vreme danas promenljivo i toplije

Danas pre 2 sata
Vremenska prognoza za utorak, 3. februar: Danas promenljivo i toplije

Vremenska prognoza za utorak, 3. februar: Danas promenljivo i toplije

Beta pre 3 sata
Medijski monopol – državni projekat

Medijski monopol – državni projekat

Radar pre 3 sata
Vremeplov: Umro američki državnik Vudro Tomas Vilson

Vremeplov: Umro američki državnik Vudro Tomas Vilson

RTV pre 3 sata