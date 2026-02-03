Istraživanja upozoravaju Trampa: Slabi podrška i među njegovim pristalicama

Danas pre 2 sata  |  FoNet
Istraživanja upozoravaju Trampa: Slabi podrška i među njegovim pristalicama

Predsednik Donald Tramp se hvali radom svoje administracije, ali nedavne ankete sugerišu da su Amerikanci sve više frustrirani njegovim rukovodstvom.

Mnogi Amerikanci kažu da se Tramp fokusira na pogrešne prioritete, pokazuje više anketa, uključujući i anketu AP-NORC iz januara, i uglavnom smatraju da Tramp zanemaruje pitanje troškova života. Njegove probleme pogoršavaju znaci da frustracija raste zbog njegovog pristupa imigraciji, a neke od njegovih nedavnih fiksacija, poput preuzimanja Grenlanda, potpuno su nepopularne. Ovo je stvorilo probleme za Trampa dok njegova stranka ulazi u godinu poslaničkih izbora.
