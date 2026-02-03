Skandal u Zagrebu: Uprkos zabrani gradskih vlasti Tompson pevao na dočeku rukometaša (VIDEO)

Danas pre 6 sati  |  Beta
Hiljade navijača su na Trgu bana Jelačića u Zagrebu pozdravile bronzanu rukometnu reprezentaciju Hrvatske, a na dočeku u organizaciji Vlade Hrvatske, uprkos zabrani gradskih vlasti, nastupio je kontroverzni pevač Marko Perković Tompson.

Izveo je bekoliko svojih pesama, ali i ne spornu „Bojna Čavoglave“ koja počinje ustaškim pozdravom „Za dom spremni!“ i zbog koje su mu zabranjeni nastupi u Zagrebu. U prisustvu rukometaša, koji su se na binu popeli oko 18.30 sati, Perković je otpevao i neslužbenu himnu te reprezentacije „Ako ne znaš šta je bilo“ i pesmu „Lijepa li si“ u kojoj uz delove Hrvatske spominje Herceg-Bosnu. U vreme kada je pevač izlazio na binu, na jednoj od zgrada na Trgu bana Jelačića
