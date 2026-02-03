Vladica Ilić: Jelena Ćuruvija bi mogla da zatraži pravdu pred Evropskim sudom za ljudska prava

Posle oslobađanja krivaca za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije, što je bila odluka Apelacionog suda, Vrhovni sud utvrdio je da tokom tog postupka tvrdnje svedoka ili nisu uzete u obzir ili su tumačene na način koji nije odgovarao činjenicama.

To nije uticalo na samu presudu, odnosno na činjenicu da iz ugla Apelacionog suda krivci nisu krivi za ubistvo. Iz tog razloga Jelena Ćuruvija, ćerka Slavka Ćuruvije, podnela je Ustavnom sudu inicijativu za ocenu ustavnosti odredbe kojom se onemogućava žalba u drugom stepenu, kao i disciplinske prijave protiv sudija koje su glasale za oslobađanje krivaca. „Od ubistva Slavka Ćuruvije je proteklo gotovo 27 godina. Nećemo čekati godine da Ustavni sud reši našu