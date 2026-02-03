CLS: Za plate u JKP Beogradski metro 3 mil EUR

Ilustracija (Foto: Pixabay.com/Peggy) Rashodi javnog komunalnog preduzeća Beogradski metro i voz iznosiće 651 milion dinara u 2026. godini, a od te sume za troškove zaposlenih biće izdvojeno čak 362 miliona, izjavio je Nikola Jovanović, direktor Centra za lokalnu samoupravu (CLS).

Jovanović naglašava da će u 2026. godini u preduzeću Beogradski metro biti zaposleno još 10 lica. - Tako će ukupan broj zaposlenih biti 100, a Beograđani će njihove zarade, naknade i lične rashode platiti 3 mil EUR - naglašava Jovanović. Direktor CLS ističe da "imajući u vidu da je investitor za beogradski metro Republika, a u njeno ime Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, ostaje misterija da li je bilo neophodno formirati javno komunalno