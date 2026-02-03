Macut u Dubaiju: Srbija jedna od zemalja najspremnijih za nove tehnološke izazove

Premijer Srbije Đuro Macut izjavio je, na forumu "Snaga ljudskog kapitala" u okviru Svetskog samita vlada u Dubaiju, da je IKT najveći izvozni sektor Srbije i istakao da se nalazimo među vodećim državama sveta u oblasti GovTech, kao i među 20 odsto zemalja globalno po spremnosti za sledeći tehnološki ciklus oblikovan veštačkom inteligencijom. Macut je podsetio da je Srbija danas jedina zemlja Zapadnog Balkana sa investicionim kreditnim rejtingom. On je naglasio da