Na kuću Zdravka Čolića bačena bomba, policija i tužilac na terenu

Na kuću pevača Zdravka Čolića jutros oko 5 sati bačena je eksplozivna naprava koja je izazvala veliku materijalnu štetu, saznaje Tanjug.

Prema prvim informacijama, u događaju nema povređenih. U kući su bili pevač, njegova supruga i ćerka. Pogledaj galeriju Pogledaj galeriju Pogledaj galeriju Pogledaj galeriju Pogledaj galeriju Pogledaj galeriju Sumnja se da je reč o ručnoj bombi, a motiv napada za sada nije poznat. Na lice mesta izašao je dežurni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, gde zajedno sa policijom utvrđuje sve okolnosti ovog napada.