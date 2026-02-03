Prevoznici Zapadnog Balkana danas sa Evropskom komisijom o vizama za boravak u državama Šengena

Predstavnici ministarstava saobraćaja Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Severne Makedonije razgovaraće danas sa predstavnicima Evropske komisije u pokušaju da se reši ograničen boravak profesionalnih vozača kamiona u 29 zemalja Šengen zone.

U radnim timovima ministarstava na video sastanku će učestvovati i predstavnici prevoznika. Vlasnik transportne firme Unitrag Pižon, Dušan Nikolić rekao je ageniciji Beta da neke evropske zemlje i dalje hapse i deportuju vozače nakon prekida njihovog protesta blokadom teretnih graničnih prelaza, koji je protekle nedelje trajao četiri dana. On je naveo da, uprkos najavi EK da se menja vizna strategija za profesionale vozače i još neka zanimanja, nije jasno kada će