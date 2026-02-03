Dejvis kup reprezentacija doputovala u Čile: Dušan Lajović predvodi srpski tim

Kurir pre 2 sata
Dejvis kup reprezentacija doputovala u Čile: Dušan Lajović predvodi srpski tim

Dejvis kup reprezentacija Srbije posle skoro 24 sata puta doputovala je u Južnu Ameriku, na duel prve runde kvalifikacija Svetske grupe za F8 Dejvis kupa u Bolonji.

U Čileu je kompletan tim na koji računa selektor Viktor Troicki. Tu su Dušan Lajović, Branko Đurić, Ognjen Milić i specijalisti za dubl, braća Sabanov, Ivan i Matej. Odrađen je i prvi trening u Santijagu, igrači su osetili podlogu, šljaku, a najiskusniji i ujedno i lider tima je Dušan Lajović. - Doputovali smo u Santijago podmlađeni. Domaćin je favorit, ali Dejvis kup je otvoreno takmičenje. Nikad favorit nije siguran. Probaću da svoje iskustvo prenesem na mlađe i
