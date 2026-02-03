Ukrajinci neće povlačenje iz Donbasa! Većina se izjasnila da je taj ustupak Rusiji - neprihvatljiv!

Kurir pre 22 minuta  |  Beta)
Ukrajinci neće povlačenje iz Donbasa! Većina se izjasnila da je taj ustupak Rusiji - neprihvatljiv!
Povlačenje iz celog regiona Donbasa na istoku Ukrajine u zamenu za bezbednosne garancije ostaje neprihvatljivo za 52 odsto Ukrajinaca, ali je 40 odsto izrazilo spremnost da se napravi takav ustupak, rezultati su danas objavljenje kontinuirane ankete Međunarodnog instituta za sociologiju u Kijevu. "Sredinom januara 2026. godine, indikatori su bili gotovo identični, što znači da je tokom poslednje dve nedelje januara, uprkos granatiranju velikih razmera i problemima
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

"Rat mora biti okončan" oglasio se Zelenski: Ukrajina spremna na konkretne korake

"Rat mora biti okončan" oglasio se Zelenski: Ukrajina spremna na konkretne korake

Blic pre 2 sata
Zelenski: Ukrajinska delegacija otputovala na trilateralni sastanak u Abu Dabiju

Zelenski: Ukrajinska delegacija otputovala na trilateralni sastanak u Abu Dabiju

Politika pre 2 sata
Tramp: Uskoro dobre vesti u vezi sa okončanjem rata u Ukrajini

Tramp: Uskoro dobre vesti u vezi sa okončanjem rata u Ukrajini

Politika pre 2 sata
Tramp: "Mogli bismo uskoro imati dobre vesti u vezi sa okončanjem rata u Ukrajini"

Tramp: "Mogli bismo uskoro imati dobre vesti u vezi sa okončanjem rata u Ukrajini"

Telegraf pre 2 sata
Zelenski: Nije bilo novih udara na energetsku infrastrukturu Ukrajine

Zelenski: Nije bilo novih udara na energetsku infrastrukturu Ukrajine

Politika pre 3 sata
(Video) Žestok udar Rusa na Ruse! Odred pod okriljem Ukrajine izvršio napad u Harkovskoj oblasti: Isplivao i snimak

(Video) Žestok udar Rusa na Ruse! Odred pod okriljem Ukrajine izvršio napad u Harkovskoj oblasti: Isplivao i snimak

Blic pre 5 sati
(Video) „Rusija je u ratu sa Evropom, nemojte da kukate“ Dramatično upozorenje američkog generala: „Prestanite da zavisite od…

(Video) „Rusija je u ratu sa Evropom, nemojte da kukate“ Dramatično upozorenje američkog generala: „Prestanite da zavisite od nas“

Blic pre 5 sati

Ključne reči

UkrajinaRusijaKijevdonbasRat u Ukrajini

Svet, najnovije vesti »

Ukrajinci neće povlačenje iz Donbasa! Većina se izjasnila da je taj ustupak Rusiji - neprihvatljiv!

Ukrajinci neće povlačenje iz Donbasa! Većina se izjasnila da je taj ustupak Rusiji - neprihvatljiv!

Kurir pre 22 minuta
"Nemačka će uvek biti bliža Vašingtonu nego Pekingu": Vadeful kaže da Berlin i Brisel i dalje zavise od Amerike u bezbednosnom…

"Nemačka će uvek biti bliža Vašingtonu nego Pekingu": Vadeful kaže da Berlin i Brisel i dalje zavise od Amerike u bezbednosnom smislu

Kurir pre 1 sat
Mikelanđelova freska „Strašni sud” restaurira se posle 30 godina

Mikelanđelova freska „Strašni sud” restaurira se posle 30 godina

Politika pre 1 sat
Tramp: Republikanci blizu dogovora o okončanju obustave rada savezne vlade

Tramp: Republikanci blizu dogovora o okončanju obustave rada savezne vlade

Politika pre 1 sat
"Rat mora biti okončan" oglasio se Zelenski: Ukrajina spremna na konkretne korake

"Rat mora biti okončan" oglasio se Zelenski: Ukrajina spremna na konkretne korake

Blic pre 2 sata