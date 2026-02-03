Stiže nevreme, prvi na udaru ovi delovi Srbije: Narednih dana promenljivo vreme

Mondo pre 1 sat  |  Mila Matović
Stiže nevreme, prvi na udaru ovi delovi Srbije: Narednih dana promenljivo vreme

Prema najnovijoj vremenskoj prognozi uveče i tokom noći stiže novo naoblačenje koje će najpre na zapadu, jugozapadu i severu, a zatim i u centralnim predelima Srbije, usloviti kišu i lokalne pljuskove.

Na istoku zemlje će se zadržati hladno, u Timočkoj Krajini i tmurno. Vetar slab i umeren jugoistočni, u košavskom području umeren i jak, a na jugu Banata sa olujnim udarima. Sutra umereno i potpuno oblačno, vetrovito i toplije, a tek ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak. Vetar slab i umeren, u košavskom području i na planinama i jak južni i jugoistočni, na jugu Banata i u donjem Podunavlju sa olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 0 do 5 °S, a najviša
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Februarska sreda pred Novosađanima: Protest, tribine, promocija knjige...

Februarska sreda pred Novosađanima: Protest, tribine, promocija knjige...

Radio 021 pre 2 sata
(Foto) Spremite se, sve počinje večeras. Najnovije upozorenje RHMZ: Ovi delovi Srbije prvi na udaru

(Foto) Spremite se, sve počinje večeras. Najnovije upozorenje RHMZ: Ovi delovi Srbije prvi na udaru

Blic pre 2 sata
RHMZ upalio alarm! Nad Srbijom se upravo nadvija opasna pojava: Ovaj dan je ključan, stiže totalni obrt

RHMZ upalio alarm! Nad Srbijom se upravo nadvija opasna pojava: Ovaj dan je ključan, stiže totalni obrt

Blic pre 3 sata
Nova najava RHMZ: Promena vremena stiže u Srbiju, na udaru delovi zemlje

Nova najava RHMZ: Promena vremena stiže u Srbiju, na udaru delovi zemlje

Euronews pre 3 sata
Vremenska prognoza 4. februar 2026.

Vremenska prognoza 4. februar 2026.

RTS pre 3 sata
Sutra kiša i pljuskovi, ledeni dan u ovom delu zemlje. Stigla nova vremenska prognoza: Godišnja doba će se smenjivati iz dana…

Sutra kiša i pljuskovi, ledeni dan u ovom delu zemlje. Stigla nova vremenska prognoza: Godišnja doba će se smenjivati iz dana u dan! Pretnja nadire preko Karpata

Dnevnik pre 4 sati
Stiže novo nevreme! RHMZ izdao najnovije upozorenje, ovi delovi Srbije su na udaru

Stiže novo nevreme! RHMZ izdao najnovije upozorenje, ovi delovi Srbije su na udaru

Telegraf pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Banat

Društvo, najnovije vesti »

Profesor FPN: Veliki broj sudija i tužilaca jesu autentični lojalisti predsednika i režima

Profesor FPN: Veliki broj sudija i tužilaca jesu autentični lojalisti predsednika i režima

Danas pre 31 minuta
Sudija Jovanović: Petrov nije čuvar Ustava, već predsednika

Sudija Jovanović: Petrov nije čuvar Ustava, već predsednika

Danas pre 6 minuta
Policija privela osam osoba, osumnjičenih da su firmama nudili zaštitu od „Vračarskog klana“ i tražili novac

Policija privela osam osoba, osumnjičenih da su firmama nudili zaštitu od „Vračarskog klana“ i tražili novac

Danas pre 56 minuta
Selaković sutra postaje prvi srpski ministar koji seda na optuženičku klupu

Selaković sutra postaje prvi srpski ministar koji seda na optuženičku klupu

Danas pre 1 sat
Spas u poslednji čas: Na pragu velika promena u radu EES sistema? Oglasio se i Seničić

Spas u poslednji čas: Na pragu velika promena u radu EES sistema? Oglasio se i Seničić

Blic pre 1 sat