Radno vreme za upis prava nepokretnosti u Gornjem Milanovcu produženo do 20 časova

Morava info pre 1 sat  |  Morava info
GORNJI MILANOVAC – Zbog velikog interesovanja građana za prijavu objekata u skladu sa Zakonom o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima, Jedinstveno upravno mesto u zgradi Opštine Gornji Milanovac produžilo je radno vreme, saopšteno je iz Kabineta predsednika opštine.

Prema najavljenom rasporedu, Jedinstveno upravno mesto u Takovskoj ulici broj 2 radiće produženo u utorak, 3. februara, sredu, 4. februara i četvrtak, 5. februara 2026. godine, u periodu od 7.30 do 20 časova. Građani zahteve mogu podneti i samostalno, putem digitalne platforme Agencije za prostorno planiranje i urbanizam Republike Srbije, kojoj se pristupa preko portala svojnasvome.gov.rs, gde je dostupno i video-uputstvo za pravilno popunjavanje prijave. Za
