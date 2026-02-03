Bil i Hilari Klinton pristali da svedoče u okviru kongresne istrage o Epstinu

Nekadašnji američki predsednik Bil Klinton i njegova supruga, nekadašnja državna sekretarka SAD Hilari Klinton pristali su da svedoče u okviru kongresne istrage o slučaju Džefrija Epstina.

Odluka Klintonovih da svedoče u okviru istrage o Džefriju Epstinu bi mogla da spreči planirano glasanje u Predstavničkom domu, koji predvode republikanci, o proglašenju Klintonovih krivim za nepoštovanje suda, što bi moglo da dovede do krivičnih optužbi, prenosi Rojters. Nadzorni odbor Predstavničkog doma preporučio je prošle nedelje takvu meru zbog njihovog ranijeg odbijanja da svedoče o odnosima sa Epstinom. Klintonovi su ranije ponudili saradnju sa odborom, ali