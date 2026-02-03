Studenti Pravnog fakulteta podržali protest zaposlenih u TOK, pozvali i ostale u pravosuđu

Studenti u blokadi Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu podržali su današnji protest zaposlenih u Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal (TOK) zbog usvajanja seta pravosudnih zakona i pozvali ostale tužioce, sudije, advokate i zaposlene u pravosudnom sistemu da postupe na isti način.

Studenti prava su na društvenoj mreži Iks (X) naveli da su danas prvi put u istoriji Srbije svi javni tužioci za organizovani kriminal, kao i svi saradnici i zaposleni u tom tužilaštvu u znak protesta izašli sa svog radnog mesta. „Šaljemo punu podršku zaposlenima u TOK-u u nameri da ne ćute na to što od pravosuđa pokušavaju da naprave oružje revanšizma i legalizacije kriminala“, navodi se u objavi. Protest zasposlenih u TOK-u Zaposleni u Tužilaštvu za organizovani