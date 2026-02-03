"Fajnenšel tajms": Ukrajina podržala plan Evrope i SAD u vezi sa prekidom vatre i momentalnim odgovorom saveznika

Ukrajina se saglasila sa zapadnim partnerima da će svako uporno kršenje budućeg sporazuma o prekidu vatre od strane Rusije pokrenuti koordinisani vojni odgovor Evrope i Sjedinjenih Američkih Država, objavio je list "Fajnenšel tajms", pozivajući se na izvore upoznate sa razgovorima.

Prema pisanju lista, plan je razmatran u više navrata tokom decembra i januara između ukrajinskih, evropskih i američkih zvaničnika i predviđa višeslojni odgovor na svako kršenje dogovorenog primirja od strane Rusije. Fajnenšel tajms navodi da bi izaslanici Ukrajine, Rusije i Sjedinjenih Američkih Država trebalo da se sastanu u Abu Dabiju u sredu i u četvrtak, na razgovorima usmerenim na okončanje rata. Prema predlogu, svako kršenje prekida vatre od strane Rusije