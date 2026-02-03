Najjeftiniji hleb u Srbiji poskupljuje od 7. februara

OK radio pre 3 sata  |  OK Radio,RTS
Najjeftiniji hleb u Srbiji poskupljuje od 7. februara

Najjeftiniji hleb u Srbiji, hleb „Sava“, poskupeće od 7. februara za tri dinara i koštaće 65 dinara, izjavio je danas predstavnik Ministarstva poljoprivrede Nenad Vujović.

Kako je naveo, na formiranje cene hleba najviše utiču troškovi energenata i rada. Prema njegovim rečima, najveći pojedinačni trošak u proizvodnji vekne od 500 grama predstavlja brašno tipa 500, koje košta 21 dinar. So u ukupnoj ceni učestvuje sa 52 pare, svež kvasac košta nešto više od tri dinara, dok aditivi, koji se koriste u malim količinama, povećavaju cenu za još 58 para. Značajan deo cene čine i troškovi proizvodnje – struja i gas iznose oko 4,5 dinara, rad i
