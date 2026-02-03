Evropol: vlasti u Francuskoj otvorile istragu u vezi sa platformom Iks

Politika pre 19 minuta
Evropol: vlasti u Francuskoj otvorile istragu u vezi sa platformom Iks

Istraga se odnosi na širenje ilegalnog sadržaja, i drugih oblika onlajn kriminalnih aktivnosti

HAG- Vlasti u Francuskoj otvorile su istragu koja se odnosi na platformu X, zbog širenja ilegalnog sadržaja, posebno proizvodnje dipfejkova, materijala o seksualnom zlostavljanju dece i sadržaja koji osporava zločine protiv čovečnosti, saopštio je Evropol. Kako je saopšteno, istragu sprovodi Kancelarija javnog tužioca u Parizu uz podršku jedinice za sajber kriminal francuske žandarmerije (UNCyber) i Evropola. U saopštenju se dodaje da su francuske vlasti nakon
