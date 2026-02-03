Mađarska podnela tužbu zbog uredbe EU o ukidanju uvoza ruskog gasa

Mađarska vlada podnela je tužbu Sudu pravde Evropske unije, tražeći poništavanje uredbe RePower EU, čiji je cilj postepeno ukidanje uvoza ruskog gasa.

To je izjavio je ministar spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peter Sijarto. Sijarto tvrdi da se EU usvajanjem uredbe prekoračila svoja ovlašćenja, jer je odluka pogrešno predstavljena kao mera trgovinske politike, a ne kao sankcija, dok bi njena primena ugrozila bezbednost snabdevanja energijom u Mađarskoj. Sijarto je, piše mađarski Indeks, naveo da je Mađarska osporila uredbu RePower EU pred Sudom EU nakon njenog zvaničnog stupanja na snagu, ističući da za