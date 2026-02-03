Na današnji dan: Umrli Gutenberg i Vilson, rođen Mendelson, potpisan ugovor o izgradnji prve pruge

Pregled najznačajnijih događaja na današnji dan, 3. februar, u svetu i kod nas.

1014 - Umro je danski kralj Svend I koji je 1002, nakon pokolja Danaca u Engleskoj, napao i osvojio veliki deo engleske teritorije. Nasledio ga je sin Knut II Veliki koji je bio kralj Danske, Engleske i od 1028. Norveške. 1194 - Nemački kralj Henrik VI oslobodio je uz veliku otkupninu engleskog kralja Ričarda I (Lavlje Srce), kojeg je na povratku iz Krstaškog rata 1192. zarobio austrijski vojvoda Leopold. 1468 - Umro je Johan Gutenberg, pronalazač tipografije.