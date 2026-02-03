Na današnji dan: Umrli Gutenberg i Vilson, rođen Mendelson, potpisan ugovor o izgradnji prve pruge

Radio 021 pre 15 minuta  |  Beta
Na današnji dan: Umrli Gutenberg i Vilson, rođen Mendelson, potpisan ugovor o izgradnji prve pruge

Pregled najznačajnijih događaja na današnji dan, 3. februar, u svetu i kod nas.

1014 - Umro je danski kralj Svend I koji je 1002, nakon pokolja Danaca u Engleskoj, napao i osvojio veliki deo engleske teritorije. Nasledio ga je sin Knut II Veliki koji je bio kralj Danske, Engleske i od 1028. Norveške. 1194 - Nemački kralj Henrik VI oslobodio je uz veliku otkupninu engleskog kralja Ričarda I (Lavlje Srce), kojeg je na povratku iz Krstaškog rata 1192. zarobio austrijski vojvoda Leopold. 1468 - Umro je Johan Gutenberg, pronalazač tipografije.
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Na današnji dan, 3. februar

Na današnji dan, 3. februar

Šabačke novosti pre 14 minuta
Na današnji dan 3. februar

Na današnji dan 3. februar

N1 Info pre 29 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

DanskaNorveška

Društvo, najnovije vesti »

Demografski alarm: Pad broja stanovništva – sredinom veka gotovo 1,5 miliona manje

Demografski alarm: Pad broja stanovništva – sredinom veka gotovo 1,5 miliona manje

Euronews pre 5 minuta
Predsednik u svinjcu

Predsednik u svinjcu

Danas pre 10 minuta
Danas u Novom Sadu tokom dana malo toplije, uveče moguća kiša

Danas u Novom Sadu tokom dana malo toplije, uveče moguća kiša

Radio 021 pre 10 minuta
AI troši više energije nego čitave države?! U "Jutru na Blic" o ceni veštačke inteligencije

AI troši više energije nego čitave države?! U "Jutru na Blic" o ceni veštačke inteligencije

Blic pre 10 minuta
Mađarska podnela tužbu zbog uredbe EU o ukidanju uvoza ruskog gasa

Mađarska podnela tužbu zbog uredbe EU o ukidanju uvoza ruskog gasa

Radio 021 pre 10 minuta