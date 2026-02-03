Plenković odbacuje optužbe: Vlada nije prekršila Ustav zbog dočeka rukometaša

Premijer Hrvatske Andrej Plenković odbacio je optužbe da je Vlada prekršila Ustav preuzimanjem organizacije dočeka rukometaša u Zagrebu, na kojem je, uprkos zabrani grada, nastupio Marko Perković Tompson.

On je u izjavi novinarima ponovo optužio stranke levice da izmišljaju fašizaciju hrvatskog društva. "Imali su šansu, promašili su sve i pokazali su da nisu sa svojim narodom i uspesima sportista jer su izmisli temu fašizacije", rekao je Plenković koji je predsednik vladajuće Hrvatske demokratske zajednice (HDZ). Ta stranka je, zajedno s desničarskim Domovinskim pokretom, na vlasti na nacionalnom nivou, dok je na vlasti u Zagrebu zeleno-leva koalicija Možemo i