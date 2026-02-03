Ruski napad paralisao Harkovsku oblast, 60 odsto stanovništva bez struje na −25 stepeni - Rute stigao u Kijev

RTS pre 4 minuta
Ruski napad paralisao Harkovsku oblast, 60 odsto stanovništva bez struje na −25 stepeni - Rute stigao u Kijev

Rat u Ukrajini – 1.441. dan. Rusija je tokom noći izvela napade širom Ukrajine, koristeći balističke rakete i dronove. Mete su bili energetski objekti i stambene zgrade u Kijevu, Dnjepru, Harkovu, Sumiju i Odesi. Prema informacijama ukrajinskih zvaničnika, više osoba je povređeno, a pričinjena je šteta na energetskoj i komunalnoj infrastrukturi. U Harkovskoj oblasti oko 60 odsto potrošača ostalo je bez struje na temperaturama do minus 25 stepeni. Istovremeno, u Novoj Kahovki u napadu ukrajinskih Oružanih

Makron: Pariz priprema sastanak s Putinom Francuski predsednik Emanuel Makron je objavio da su u toku tehničke pripreme Pariza za sastanak s ruskim liderom Vladimirom Putinom. "Pripreme su u toku i stoga se vode razgovori o ovom pitanju na tehničkom nivou. To se radi transparentno i u konsultaciji sa [ukrajinskim] predsednikom Volodimirom Zelenskim i našim ključnim evropskim kolegama“, rekao je on novinarima tokom posete departmanu Gornja Sona. Dodao je da
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Užas u Harkovu nakon ruskog udara Domovi ostali bez struje na -25 stepeni: Napad trajao 5 sati

Užas u Harkovu nakon ruskog udara Domovi ostali bez struje na -25 stepeni: Napad trajao 5 sati

Blic pre 4 minuta
Rusi izvršili silovit udar

Rusi izvršili silovit udar

Vesti online pre 1 sat
Peskov: Sastav ruske delegacije na pregovorima u Abu Dabiju se neće menjati

Peskov: Sastav ruske delegacije na pregovorima u Abu Dabiju se neće menjati

NIN pre 3 sata
"Rusi su čekali..." Brutalan potez Moskve pred Abu Dabi, gradovi u kolapsu, oglasio se Kijev

"Rusi su čekali..." Brutalan potez Moskve pred Abu Dabi, gradovi u kolapsu, oglasio se Kijev

Pravda pre 2 sata
Ukrajina postigla dogovor sa Zapadom: Svako rusko kršenje prekida vatre izazvalo bi vojni odgovor u roku od 24 sata

Ukrajina postigla dogovor sa Zapadom: Svako rusko kršenje prekida vatre izazvalo bi vojni odgovor u roku od 24 sata

Blic pre 2 sata
"Rusija napada" Rute: To pokazuje da nisu ozbiljni

"Rusija napada" Rute: To pokazuje da nisu ozbiljni

Večernje novosti pre 2 sata
FT: Ukrajina pristala na višefazni plan sprovođenja primirja sa SAD i Evropom

FT: Ukrajina pristala na višefazni plan sprovođenja primirja sa SAD i Evropom

N1 Info pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NATOMoskvaUkrajinaEURusijaFajnenšel tajmsTwitterKijevnaftaAbu DabiHarkovVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Vijetnamska vojska tajno razrađuje planove za eventualnu američku invaziju

Vijetnamska vojska tajno razrađuje planove za eventualnu američku invaziju

NIN pre 4 minuta
Užas u Harkovu nakon ruskog udara Domovi ostali bez struje na -25 stepeni: Napad trajao 5 sati

Užas u Harkovu nakon ruskog udara Domovi ostali bez struje na -25 stepeni: Napad trajao 5 sati

Blic pre 4 minuta
Ruski napad paralisao Harkovsku oblast, 60 odsto stanovništva bez struje na −25 stepeni - Rute stigao u Kijev

Ruski napad paralisao Harkovsku oblast, 60 odsto stanovništva bez struje na −25 stepeni - Rute stigao u Kijev

RTS pre 4 minuta
Sve ili ništa za Marin Le Pen: Da li će moći da se kandiduje za predsednicu?

Sve ili ništa za Marin Le Pen: Da li će moći da se kandiduje za predsednicu?

B92 pre 4 minuta
Preokret na frontu; Rusi menjaju taktiku

Preokret na frontu; Rusi menjaju taktiku

B92 pre 4 minuta