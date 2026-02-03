Ruski napadi širom Ukrajine, više povređenih u Kijevu i Harkovu

Rat u Ukrajini – 1.441. dan. Ruske snage rano jutros izvele su udare na Kijev, Harkov i druge veće gradove širom Ukrajine, povređeno je više osoba, a pričinjena je šteta na energetskoj i komunalnoj infrastrukturi, saopštili su ukrajinski zvaničnici.

Oboreno 10 ukrajinskih dronova iznad više ruskih regiona Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su snage protivvazdušne odbrane uništile 10 bespilotnih letelica (BPLO) ukrajinskih oružanih snaga (UAS) iznad ruskih regiona tokom noći. "Tokom protekle noći, sistemi protivvazdušne odbrane presreli su i uništili 10 ukrajinskih bespilotnih letelica sa fiksnim krilima", navodi se u saopštenju odeljenja na Telegramu. Napominje se da su tri drona uništena iznad