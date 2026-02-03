Indija pristala na kupovinu američke robe u okviru trgovinskog sporazuma

NJU DELHI - Indija je pristala da kupuje naftu, vojnu robu, elektroniku, farmaceutske i telekomunikacione proizvode, kao i avione od Sjedinjenih Američkih Država u okviru trgovinskog sporazuma, izjavio je danas jedan vladin zvaničnik za Rojters.

Američki predsednik Donald Tramp objavio je da je postignut trgovinski sporazum sa Indijom kojim se američke carine na indijsku robu smanjuju na 18 odsto sa 50 odsto, u zamenu za obustavu kupovine ruske nafte i smanjenje trgovinskih barijera, prenosi Rojters. Tramp je naveo da je Indija pristala da kupuje američku robu "na mnogo višem nivou", uključujući energiju, ugalj, tehnologiju, poljoprivredne i druge proizvode u vrednosti od 500 milijardi dolara. Neimenovani
