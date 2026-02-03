Prenos, Crvena zvezda - Hapoel: Kakva utakmica, kakav derbi Evrolige!

Crvena zvezda i Hapoel igraju derbi 26. kola Evrolige, a prenos uživo možete da pratite na portalu "Novosti".

Screenshot / TV Arena sport 15' - Malkolm pogađa trojku pred sam kraj napada gostiju, posle vrlo agresivne Zvezdine odbrane i pokušaja da se lopta ukrade, a onda - lopta na drugoj strani terena beži Monekeu. Hapoel kreće po još veće smanjenje zaostatka, a on je 35:31. Promašuju, međutim, gosti, ali i Zvezda - koja novim ofanzivnim skokom dolazi do još jednog poseda, pa Odželaj daje koš (uz faul nad) njim - 37:31. 15' - Oturu blokira Monekea, ali Odželaj hvata loptu