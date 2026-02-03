Rute huška na nastavak krvoprolića: NATO spreman da odmah pomogne Ukrajini

Večernje novosti pre 42 minuta
Rute huška na nastavak krvoprolića: NATO spreman da odmah pomogne Ukrajini

ZEMLjE NATO-a spremne su da brzo pruže podršku Ukrajini, izjavio je generalni sekretar Alijanse Mark Rute.

Foto Tanjug/AP/Alex Brandon Obraćajući se sa govornice Vrhovne rade, Rute je naveo da je NATO od leta prošle godine Kijevu obezbedio 90 odsto sredstava protivvazdušne odbrane, kao i 75 odsto raketa sa spiska ukrajinskih potreba. Prema njegovim rečima, čim bude postignut mirovni sporazum, „pojaviće se oružane snage, avioni u vazduhu i pomorska podrška“ od onih zemalja koje su na to pristale. On je dodao da će ostale članice NATO-a „pomagati na drugi način“, ne
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Rusija nastavila napade na Ukrajinu, pogođen soliter u Harkovu; Bela kuća: Tramp nije iznenađen najnovijim udarima

Rusija nastavila napade na Ukrajinu, pogođen soliter u Harkovu; Bela kuća: Tramp nije iznenađen najnovijim udarima

RTS pre 7 minuta
Bela kuća: Tramp nije iznenađen ruskim napadima na Ukrajinu

Bela kuća: Tramp nije iznenađen ruskim napadima na Ukrajinu

Insajder pre 1 sat
UKRAJINSKA KRIZA - Zelenski: SAD predložile obustavu napada na ukrajinsku energetsku infrastrukturu

UKRAJINSKA KRIZA - Zelenski: SAD predložile obustavu napada na ukrajinsku energetsku infrastrukturu

RTV pre 52 minuta
Vitkof i Kušner na pregovorima u Abu Dabiju 4. februara

Vitkof i Kušner na pregovorima u Abu Dabiju 4. februara

Sputnik pre 2 sata
Trojni razgovori SAD, Rusije i Ukrajine: Sastanak u sredu u Abu Dabiju

Trojni razgovori SAD, Rusije i Ukrajine: Sastanak u sredu u Abu Dabiju

Kurir pre 2 sata
Pregovori se nastavljaju: Vitkof i Kušner sutra u Abu Dabiju

Pregovori se nastavljaju: Vitkof i Kušner sutra u Abu Dabiju

Večernje novosti pre 1 sat
U napadu drona na Zaporožje poginule dve, ranjeno sedam osoba

U napadu drona na Zaporožje poginule dve, ranjeno sedam osoba

Politika pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NATOUkrajinaTanjugKijevmark rute

Svet, najnovije vesti »

Jedan potez promenio bi stanje na frontu: Senator uputio hitan zahtev Trampu, ako ovo uradi, zadaće snažan udarac Putinu

Jedan potez promenio bi stanje na frontu: Senator uputio hitan zahtev Trampu, ako ovo uradi, zadaće snažan udarac Putinu

Blic pre 2 minuta
"Danas su nas Rusi udarili sa 71 raketom i 450 dronova" Dramatična poruka Zelenskog: "Amerikanci su očekivali da će to trajati…

"Danas su nas Rusi udarili sa 71 raketom i 450 dronova" Dramatična poruka Zelenskog: "Amerikanci su očekivali da će to trajati nedelju dana"

Blic pre 27 minuta
Život i smrt saef: Al-islama Od očiglednog naslednika do lica sa poternice: "Mi se borimo ovde u Libiji, mi umiremo ovde u…

Život i smrt saef: Al-islama Od očiglednog naslednika do lica sa poternice: "Mi se borimo ovde u Libiji, mi umiremo ovde u Libiji"

Blic pre 12 minuta
Trampov zet najveća nada za prekid sukoba: Oglasila se Bela kuća, Vitkof i Kušner spremni za pregovore sa Rusijom i Ukrajinom…

Trampov zet najveća nada za prekid sukoba: Oglasila se Bela kuća, Vitkof i Kušner spremni za pregovore sa Rusijom i Ukrajinom

Blic pre 7 minuta
Postoje tri opcije – jedna je Treći put: Evropa je sama, šta dalje?

Postoje tri opcije – jedna je Treći put: Evropa je sama, šta dalje?

Danas pre 1 sat