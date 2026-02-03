Rute huška na nastavak krvoprolića: NATO spreman da odmah pomogne Ukrajini

ZEMLjE NATO-a spremne su da brzo pruže podršku Ukrajini, izjavio je generalni sekretar Alijanse Mark Rute.

Foto Tanjug/AP/Alex Brandon Obraćajući se sa govornice Vrhovne rade, Rute je naveo da je NATO od leta prošle godine Kijevu obezbedio 90 odsto sredstava protivvazdušne odbrane, kao i 75 odsto raketa sa spiska ukrajinskih potreba. Prema njegovim rečima, čim bude postignut mirovni sporazum, „pojaviće se oružane snage, avioni u vazduhu i pomorska podrška“ od onih zemalja koje su na to pristale. On je dodao da će ostale članice NATO-a „pomagati na drugi način“, ne