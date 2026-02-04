Crna statistika: Maligne bolesti vodeći uzrok umiranja u Srbiji

Svetski dan borbe protiv raka obeležava se danas širom sveta i za cilj ima podizanje svesti o značaju prevencije, ranog otkrivanja i lečenja malignih bolesti, kao i pružanja podrške obolelima i njihovim porodicama.

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd navodi da su maligne bolesti jedan od vodećih uzroka obolevanja i umiranja i u Srbiji. Ovaj datum obeležava se u okviru globalnih kampanja koje se sprovode pod pokroviteljstvom međunarodnih zdravstvenih organizacija i imaju za cilj unapređenje javnog zdravlja, prevenciju i rano otkrivanje malignih bolesti, kao i pružanje podrške obolelima i njihovim porodicama. Gradski zavod za javno zdravlje Beograd saopštio je da se ovaj