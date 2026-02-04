Uživo Hiljade mrtvih; Ukrajini stiže 90 milijardi evra; Rusi imaju "paklen" plan FOTO/VIDEO

B92 pre 32 minuta
Rat u Ukrajini - 1.442. dan. U Abu Dabiju se održavaju razgovori između Moskve, Vašingtona i Kijeva, a za to vreme na frontu bukte borbe. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da se procenjuje da je od početka rata sa Rusijom na bojnom polju poginulo oko 55.000 ukrajinskih vojnika, uključujući profesionalne vojnike i regrute. Opširnije pročitajte OVDE.

Rusija je pokrenula najmasovnije napade na Ukrajinu sa više od 70 balističkih i krstarećih raketa i 450 jurišnih dronova. Među ciljevima su bili energetski objekti.
"Zelenski i savest se loše slažu - razmišlja samo o sopstvenom opstanku": Lavrov se oglasio, ruska delegacija se vratila u…

Kurir pre 31 minuta
Zelenski upozorio šta će se desiti ako Kijev izgubi rat; Lavrov: Mir je za njega kraj političke karijere

RTS pre 32 minuta
Zelenski priznao: Ovo je crni bilans sa fronta

B92 pre 57 minuta
Makron o promeni u odnosima između Evrope i Rusije: "To mora da bude pripremljeno."

Telegraf pre 57 minuta
UKRAJINSKA KRIZA - Rubio: Loša vest sa razgovora u Abu Dabiju to što su preostala najteže pitanja

RTV pre 1 sat
Uživo: Rat u Ukrajini Zelenski: Uskoro se očekuje razmena zatvorenika sa Rusijom

Euronews pre 1 sat
U granatiranju Hersonske oblasti poginule tri osobe, četiri povređene

Politika pre 3 sata
Poznato gde i kada će se održati sastanak delegacija SAD i Irana

Danas pre 17 minuta
Sin kontroverzne princeze plakao na sudu, optužen za četiri silovanja: Na suđenju pričao da se ničeg ne seća: "Ne spavam sa…

Blic pre 7 minuta
„Trebalo bi da bude veoma zabrinut“: Tramp poslao upozorenje ajatolahu Hamneiju nakon novih tenzija SAD i Irana

Danas pre 1 sat
Zapaljivo Trampovo upozorenje i to pred "Dan D": Da li je to ponovo došlo do preokreta? "Treba da bude veoma zabrinut!"

Blic pre 1 sat
Iran je upravo potvrdio vesti koje čeka čitav svet! Oglasio se ministar: "Sve počinje u petak"

Blic pre 1 sat