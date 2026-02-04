Uživo Hiljade mrtvih; Ukrajini stiže 90 milijardi evra; Rusi imaju "paklen" plan FOTO/VIDEO

Rat u Ukrajini - 1.442. dan. U Abu Dabiju se održavaju razgovori između Moskve, Vašingtona i Kijeva, a za to vreme na frontu bukte borbe. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da se procenjuje da je od početka rata sa Rusijom na bojnom polju poginulo oko 55.000 ukrajinskih vojnika, uključujući profesionalne vojnike i regrute. Opširnije pročitajte OVDE.

Rusija je pokrenula najmasovnije napade na Ukrajinu sa više od 70 balističkih i krstarećih raketa i 450 jurišnih dronova. Među ciljevima su bili energetski objekti.