Završena sednica Skupštine Novog Sada: Usvojene sve tačke koje su bile na dnevnom redu

U Novom Sadu danas je održana sednica Skupštine grada, a na dnevnom redu je bilo oko 20 tačaka.

Sednica Skupštine Grada Novog Sada završena je nešto posle 12 časova usvajanjem svih tačaka koje su bile na dnevnom redu, među kojima je i Plan generalne regulacije rekreativnog područja Štrand - Kabel, koji predviđa izgradnju crkve na Limanu. Usvojeni su i predlog Odluke o izradi Plana generalne regulacije kompleksa fabrike vode, predlog Plana detaljne regulacije novog groblja u Veterniku i Predlog programa sprovođenja mera tehničke zaštitne na kulturnim dobrima i