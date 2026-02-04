BBC vesti na srpskom

Sedam miliona oblika raka godišnje bi moglo da bude sprečeno

Pušenje, konzumiranje alkohola, gojaznost... sve ovo dovodi do nekog oblika raka, a naučnici kažu da bi skoro 40 odsto takvih slučajeva moglo da bude sprečeno.

BBC News pre 2 sata  |  Džejms Galager - BBC, zdravlje
lekarka gleda u monitor
Stefan Rousseau/PA Wire

Svake godine rak bi mogao da bude sprečen kod sedam miliona ljudi, pokazuju globalne analize.

Izveštaj naučnika Svetske zdravstvene organizacije (SZO) procenjuje da je 37 odsto oblika raka uzrokovano infekcijama, izborom načina života i zagađivačima životne sredine koji bi mogli da budu izbegnuti.

U taj broj spada i rak grlića materice izazvan infekcijama humanim papiloma virusom (HPV), u čijem sprečavanju može da pomogne vakcinacija, kao i mnoštvo tumora izazvanih duvanskim dimom iz cigareta.

Postoji „moćna prilika“ da se promene životi miliona ljudi, kažu istraživači.

Neki karcinomi su neizbežni - bilo zbog oštećenja koja neizbežno nakupljamo u našoj DNK kako starimo ili zato što nasleđujemo gene koji nas izlažu većem riziku od bolesti.

Ali istraživačica, doktorka Izabel Soerjomataram kaže da su ljudi iznenađeni kada čuju da skoro četiri od 10 oblika raka mogu da budu sprečeni.

To je „značajan broj“, dodaje.

Međunarodna agencija za istraživanje raka pri SZO, analizirala je 30 faktora koji se mogu sprečiti, a za koje se zna da povećavaju rizik od raka.

Neki od njih su pušenje i ultraljubičasto (UV) zračenje koje može direktno da ošteti DNK, potom gojaznost i premalo fizičke aktivnosti, koji menjaju upale i hormone u telu i povećavaju rizik od raka.

Tu je i zagađenje vazduha koje može da probudi uspavane ćelije raka.

Analizirano je i devet infekcija koje izazivaju rak.

To su HPV, virus hepatitisa koji dovode do raka jetre i želudačna bakterija H. pylori.

Tim je koristio podatke o slučajevima raka iz 2022. godine i iz 30 faktora rizika deceniju ranije u 185 zemalja kako bi uradio statističku analizu.

Utvrđena su tri glavna faktora koji doprinose više od 18 miliona slučajeva raka širom sveta:

Mladi piju i puše u noćnom provodu
Getty Images
Pušenje i alkohol su dva glavna uzroka pojave raka koji mogu da budu sprečeni

Međutim, ukupne brojke prikrivaju nijansiranu sliku rizika od raka širom sveta.

Postoji jasna podela po polu.

Kod muškaraca, u 45 odsto slučajeva rak može da bude sprečen, naspram 30 odsto kod žena.

To se delimično obrazlaže podatkom da više muškaraca puši.

Kod žena koje žive u Evropi, tri glavna uzroka raka koji mogu da se spreče su: pušenje, slede infekcije, a zatim gojaznost.

U podsaharskoj Africi infekcije dominiraju i čine skoro 80 procenata oblika raka kod žena koji mogu da budu sprečeni.

To znači da bi sve mere za suzbijanje ovih oblika raka morale da budu prilagođene svakom regionu ili zemlji.

„Ova značajna studija je sveobuhvatna procena karcinoma koji se mogu sprečiti širom sveta, koja prvi put ubraja infektivne uzroke raka zajedno sa rizicima ponašanja, životne sredine i profesionalnog rizika.

„Suočavanje sa ovim uzrocima, koji mogu da budu sprečeni, predstavlja jednu od najmoćnijih prilika za smanjenje oblika raka na svetskom nivou“, rekla je Soerjomataram, zamenica šefa Jedinice za nadzor raka IARC-a.

Pogledajte video: Sve što treba da znate o HPV vakcini

Izveštaj, objavljen u časopisu Nature Medicine, pokazao je da rak pluća (povezan sa pušenjem i zagađenjem vazduha), rak želuca (povezan sa infekcijom H. pylori) i rak grlića materice (povezan sa HPV infekcijom) čine skoro polovinu svih slučajeva raka koji se mogu sprečiti.

Andre Ilbavi, vođa tima za kontrolu raka u SZO, rekao je da je studija „dobra vest“ jer pokazuje da se nešto može učiniti i ukazao je na uspeh zemalja koje su uvele politike za borbu protiv pušenja ili vakcinaciju protiv HPV-a.

„Procenat karcinoma koji se mogu sprečiti može se menjati tokom vremena i naš cilj je da ga što više približimo nuli“, rekao je on.

(BBC News, 02.04.2026)

