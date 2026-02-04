Danas u Skupštini prva sednica Komisije za reviziju biračkog spiska

Prva sednicu Komisije za reviziju, verifikaciju i kontrolu tačnosti i ažuriranja biračkog spiska, zakazana je za danas, saopštila je skupština Srbije.

Sednicu je sazvala predsednica skupštine Ana Brnabić za 10.00 sati.

Skupština je 28. januara izabrala članove i zamenike članova Komisije za reviziju, verifikaciju i kontrolu tačnosti i ažuriranja biračkog spiska, među kojima su predstavnici poslaničkih grupa vlasti i opozicije i organizacija civilnog društva.

Formiranje te komisije predviđeno je izmenama Zakona o jedinstvenom biračkom spisku usvojenim 7. novembra prošle godine u skladu s preporukama Kancelarije OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR).

Time je uvedena revizija jedinstvenog biračkog spiska kao postupak analize i ocene kvaliteta, tačnosti, pouzdanosti i efikasnosti vođenja i ažuriranja biračkog spiska.

(Beta, 04.02.2026)

Ključne reči

Skupština SrbijeAna Brnabić

