Privedeni simpatizeri Milana Nedića na skupu u Beogradu, nosili palice i kaiševe

Beta pre 32 minuta

Policija je večeras u centru Beograda privela nekoliko simpatizera nacističkog saradnika Milana Nedića, predsednika kolaboracionističke "Vlade narodnog spasa" tokom okupacije Srbije u Drugom svetskom ratu, koji su se večeras okupili u Beogradu da bi obeležili godišnjicu njegovog samoubistva koje je izvršio 1946. godine pošto je uhvaćen da bi mu se sudilo kao ratnom zločincu.

Desničari su s palicama i kaiševima zaobišli policiju i pokušali da priđu drugom, suprotnom skupu antifašista i obračnaju se s njima, ali ih je policija sprečila i privedela.

Ispred nekadašnjeg zatvora službe OZNA gde je pre tačno 80 godina, na današnji dan 1946. Nedić izvršio samoubistvo, okupili su se najpre antifašisti - na poziv zborova i plenuma tri fakulteta, pošto su još prošlog meseca desničari tu najavili svoj komemorativni skup čija zabrana je tražena od vlasti.

Na taj protest koji je organizovao zbor građana centralne beogradske opštine Stari grad, a podržala su ga i neformalna udruženja antifašista, pozvalo je još nekoliko zborova građana, kao i plenumi Filološkog, Hemijskog i Fakulteta za fizičku hemiju. Uzvikivali su "Nedić fašista!", "Fašizam neće proći!" i "Smrt fašizmu, sloboda narodu!".

Sat kasnije, oko 20 časova, na poziv ultradesničarskih grupa "Zentropa", "Srbska akcija" i "Klub 451" grupa muškaraca, uglavnom sa crnim kapuljačama i maskama preko lica, pokušala je da priđe zgradi i oda poštu tom saradniku okupatora.

Veliki broj pripadanika policije formirao je dva kordona, ne dozvoljavajući da jedna drugoj priđu dve grupe koje si razmenjivale uvrede i puštale pesme.

Uprkos tome što je policija bila i u susednim ulicama, oko 22 sata jedna grupa Nedićevih simpatizera pokušala je da se probije do mesta gde su antifašisti. U rukama su imali kaiševe i teleskopske palice, a po nepotrvrđenim informacijama, petorica su privedena.

(Beta, 04.02.2026)

