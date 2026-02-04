Specijalni sud: Selaković se izjasnio da nije kriv u slučaju Generalštab, naredno ročište 15. aprila

U Specijalnom sudu u Beogradu danas je počelo suđenje ministru kulture Nikoli Selakoviću u slučaju Generalštab, a na početku su se i on i još troje optuženih, izjasnili da nisu krivi.

Početak današnjeg suđenja, inače prvo jednom ministru nakon petoktobarskih promena, izazvao je veliku pažnju medija i javnosti, a naredno ročište zakazano je za 15. april.

Po optužnom predlogu Tužilaštva za organizovani kriminal (TOK) oni se terete za zloupotrebu službenog položaja u vezi sa skidanjem statusa kulturnog dobra starog Generalštaba, a u prvom izjašnjavanju su negirali krivicu.

Po tom optužnom predlogu, čije glavne delove je tužilac danas pročitao, oni se sumnjiče i za falsifikovanje službenih isprava.

Tužilac je ostao pri navodima optužnog predloga, dok je Selaković rekao da se neće pozvati na imunitet.

Predsedavajući sudskog veća je rekao da će sud ipak uputiti dopis Vladi da se izjasni po tom pitanju i saopšti da li će Selakoviću imunitet biti ukinut ili uspostavljen.

Selaković je rekao i da se sa optužnim predlogom upoznao čitajući opozicione medije, a predsedavajući sudskog veća mu je uručio jedan primerak tog dokumenta.

U istom predmetu osumnjičeni su i direktor Republičkog zavoda za zaštitu spomenika Goran Vasić, direktor gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Aleksandar Ivanović i sekretarka Ministarstva kulture Slavica Jelača, za zloupotrebu službenog položaja i falsifikovanje službene isprave.

Po optužnom predlogu oni su, po Selakovićevoj naredbi, kršeći proceduru, zaobišli stručnjake iz republičkog zavoda i Sektora Ministarstva kulture za zaštitu kulturnog nasleđa i digitalizaciju, i vladi uputili Predlog odluke o prestanku svojstva kulturnog dobra zgrade Generalštaba neistinite sadržine, nakon čega je usvojen specijalni zakon u Skupštini Srbije.

Po završetku ročišta, jedan od Selakovićevih pravnih zastupnika, advokat Vladimir Đukanović, rekao je novinarima ispred zgrade Specijalnog suda da je odbrana već danas "potpuno osporila optužni predlog".

On je kazao i da "nešto besmislenije od tog optužnog predloga do sada nije napisano".

"Imali ste i samo prilike da ga pročitate, ako je zloupotreba službenog položaja onda mora da bude da je neko imao korist, ili da je nekome načinjena šteta (...) ovde nema nikakve štete, a još manje da je neko pribavio korist", kazao je advokat.

Prema njegovim rečima, jedina šteta napravljena je Srbiji, jer je uništen posao koji je mogao da bude unosan za državu i da popravi odnose Srbije i SAD.

"Ono što je zastrašujuće je to što je 1.700 negativnih tekstova za sada izašlo o ovom postupku i jezivo je i to da neki mediji pre dobiju optužnicu nego mi advokati u procesu", rekao je on.

Izrazio je ubeđenje da će odbrana u aktuelnom sudskom postupku izaći kao pobednik.

Pre početka suđenja ispred zgrade suda u Ustaničkoj ulici okupili su se građani i studenti koji su optužene dočekali povicima "mafija" i "robija", " a jedan od advokata optuženih je u sudnici to okarakterisao kao pritisak na sud i negodovao zbog toga.

Studenti su, pre početka suđenja razvili i transparent na kojem je pisalo "svi smo mi svedoci", a skandirali su "uhapsite Oskara" istovremeno blokirajući deo kolovoza ispred suda.