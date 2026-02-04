EES sistem se ne odlaže. Oglasila se Evropska komisija: Zemlje imaju jednu opciju za spas od gužvi na granicama

Evropska komisija završava faznu primenu Sistema za ulazak i izlazak (EES) 9. aprila 2026. godine Sve države članice EU moraju od 10. aprila 2026. u potpunosti primenjivati EES na svim spoljnim granicama Evropska komisija (EK) neće produžiti period postepenog uvođenja Sistema za ulazak i izlazak (EES), a fazna primena tog sistema biće završena 9. aprila 2026. godine, rekao je danas portparol Evropske komisije za unutrašnja pitanja Markus Lamert za Tanjug, ističući