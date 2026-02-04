Hitna pomoć intervenisala zbog tuča, lekarima se najviše javljali hronični, dve grupe građana

Noć u Beogradu protekla je relativno mirno, bez većih incidenata.

Hitna pomoć prijavila je 111 intervencija tokom noći. Noć u Beogradu protekla je relativno mirno, bez saobraćajnih nesreća i većih incidenata, rečeno je u Hitnoj pomoći. Ekipe službe Hitne pomoći obavile su u toku noći 111 intervencija, od čega je 14 puta intervenisano na javnom mestu, uglavnom zbog alkoholisanih osoba i zbog tuča. Za pomoć su se najviše javljali hronični i srčani bolesnici. (Tanjug)
