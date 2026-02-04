"Opasno je po ljude i životinje!" U ovom delu Srbije RHMZ je upalio poseban alarm: Čeka nas vremenska "vrteška", jedna pojava nosiće sve pred sobom

Najavljeni su jaki udari košave, posebno južnom Banatu i donjem Podunavlju.

Temperature će varirati, pri čemu će jutarnje biti između 0 i 5 stepeni, a dnevne između 8 i 13 stepeni ​Zaboravite na debelu zimsku garderobu, ali ne ostavljajte kišobrane kod kuće! Pred nama je period neobično toplog vremena za ovo doba godine, koji sa sobom donosi vrtešku meteoroloških prilika. Dok će temperature podsećati na ranu jesen, košava će u pojedinim delovima zemlje pokazati svoje zube. ​Već od danas nas očekuje umereno do potpuno oblačno nebo, a u