"Upravo sada pregovaramo" Donald Tramp se oglasio o Iranu: Jedna stvar ostala nepoznata

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da ta zemlja "upravo sada" pregovara sa Iranom, nakon što je Teheran zatražio da se planirani razgovori delegacija dve zemlje održe u Omanu umesto u Turskoj. Govoreći novinarima u Beloj kući, Tramp nije precizirao gde će se razgovori održati kasnije ove nedelje, prenosi Rojters. Ranije danas portparolka Bele kuće Kerolajn Livit je rekla da će sastanak delegacija SAD i Irana biti održan prema planu kasnije ove