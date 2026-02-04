Život i smrt saef: Al-islama Od očiglednog naslednika do lica sa poternice: "Mi se borimo ovde u Libiji, mi umiremo ovde u Libiji"

Tokom revolucije 2011. godine, otvoreno je podržavao očevu vladu i učestvovao u njenoj odbrani Nakon hapšenja, proveo je godine u pritvoru u Zintanu i bio osuđen za ratne zločine Saif al-Islam Gadafi, sin bivšeg libijskog vođe Moamera Gadafija, ubijen je u 53. godini.

Navodno je ubijen vatrenim oružjem u zapadnom libijskom gradu Zintanu, gde je boravio poslednjih deset godina. Njegov put ga je vodio od očiglednog očevog naslednika, preko decenije zatočeništva u zabačenom planinskom gradu, do neuspešne predsedničke kandidature koja je na kraju potkopala izborni proces. Vest o njegovoj smrti u utorak su potvrdili izvori bliski porodici, njegov advokat Haled el-Zajdi i libijski mediji, ali okolnosti za sada nisu poznate, piše