Ergin Ataman posle velike pobede Panatinaikosa ušao u verbalni sukob sa novinarima (VIDEO)

Danas pre 24 minuta  |  M. L.
Ergin Ataman posle velike pobede Panatinaikosa ušao u verbalni sukob sa novinarima (VIDEO)

U velikom derbiju 26. kola Evrolige, Panatinaikos je na spektakularan način savladao Real u Atini.

Vodio je Real 81:80, ali nakon izvedenog auta, Džerijan Grent je uzeo loptu i fantastično, posle okreta postigao koš za trijumf PAO. Sada su se neke stvari promenile kod tima iz Atine. Posle poraza od Arisa u šampionatu Grčke mnogi su pisali svašta o stanju u Panatinaikosu, između ostalog i da je Ergin Ataman već bivši trener „zelenih“. No situacija se preokrenula i Ataman je naravno ostao. Nakon konferencije za medije Ataman je ušao u verbalni sukob sa novinarima.
Otvori na danas.rs

Pročitajte još

Tabela Evrolige: Neverovatno mala razlika između timova koji se bore za doigravanje

Tabela Evrolige: Neverovatno mala razlika između timova koji se bore za doigravanje

Danas pre 1 sat
Vlade Đurović i pored važne pobede nad Hapoelom kritikovao jednog košarkaša Zvezde

Vlade Đurović i pored važne pobede nad Hapoelom kritikovao jednog košarkaša Zvezde

Danas pre 1 sat
Partizan uz sjajnu igru poražen košem uz zvuk sirene (VIDEO)

Partizan uz sjajnu igru poražen košem uz zvuk sirene (VIDEO)

Danas pre 2 sata
Obradović istakao da je odbrana bila ključ pobede, dok je Itudus i još jednu stvar naglasio kao presudnu na duelu

Obradović istakao da je odbrana bila ključ pobede, dok je Itudus i još jednu stvar naglasio kao presudnu na duelu

Danas pre 2 sata
Brutalna poslednja četvrtina Crvene zvezde za neverovatnu pobedu nad Hapoelom

Brutalna poslednja četvrtina Crvene zvezde za neverovatnu pobedu nad Hapoelom

Danas pre 2 sata
Dubai slavio u dramatičnom meču protiv Olimpijakosa (VIDEO)

Dubai slavio u dramatičnom meču protiv Olimpijakosa (VIDEO)

Danas pre 4 sati
Zvezda pobedila Hapoel u 26. kolu Evrolige

Zvezda pobedila Hapoel u 26. kolu Evrolige

Newsmax Balkans pre 1 sat

Ključne reči

PanatinaikosGrčkaEvroligaAtina

Sport, najnovije vesti »

Ergin Ataman posle velike pobede Panatinaikosa ušao u verbalni sukob sa novinarima (VIDEO)

Ergin Ataman posle velike pobede Panatinaikosa ušao u verbalni sukob sa novinarima (VIDEO)

Danas pre 24 minuta
FOTO GALERIJA - Slavlje Partizan AdmiralBeta u ''Čairu''

FOTO GALERIJA - Slavlje Partizan AdmiralBeta u ''Čairu''

Sportske.net pre 14 minuta
Partizan osvojio Superkup posle 14 godina: Razbio Vojvodinu u Nišu, odmah igra za još jedan trofej

Partizan osvojio Superkup posle 14 godina: Razbio Vojvodinu u Nišu, odmah igra za još jedan trofej

Mondo pre 34 minuta
Penjaroja: Zaslužili smo pobedu, zbog grešaka u poslednjem minut smo izgubili

Penjaroja: Zaslužili smo pobedu, zbog grešaka u poslednjem minut smo izgubili

Politika pre 14 minuta
Tabela Evrolige: Neverovatno mala razlika između timova koji se bore za doigravanje

Tabela Evrolige: Neverovatno mala razlika između timova koji se bore za doigravanje

Danas pre 1 sat