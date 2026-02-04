Ergin Ataman posle velike pobede Panatinaikosa ušao u verbalni sukob sa novinarima (VIDEO)

U velikom derbiju 26. kola Evrolige, Panatinaikos je na spektakularan način savladao Real u Atini.

Vodio je Real 81:80, ali nakon izvedenog auta, Džerijan Grent je uzeo loptu i fantastično, posle okreta postigao koš za trijumf PAO. Sada su se neke stvari promenile kod tima iz Atine. Posle poraza od Arisa u šampionatu Grčke mnogi su pisali svašta o stanju u Panatinaikosu, između ostalog i da je Ergin Ataman već bivši trener „zelenih“. No situacija se preokrenula i Ataman je naravno ostao. Nakon konferencije za medije Ataman je ušao u verbalni sukob sa novinarima.