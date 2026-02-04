Ko je bio Saif al-Islam Gadafi, ubijeni sin dugogodišnjeg libijskog lidera Moamera Gadafija i kakva je danas situacija u Libiji??

Saif al-Islam Gadafi, sin bivšeg libijskog lidera Moamera Gadafija, ubijen je u navodnom atentatu u svojoj kući u zapadnom libijskom gradu Zintan.

To je juče saopštio šef njegovog političkog tima, preneo je CNN. Saif al-Islam Gadafi je nekada važio za naslednika svog oca Moamera Gadafija koji je pogubljen nakon što je njegov režim srušen na vrhuncu protesta Arapskog proleća 2011. godine. Poslednjih godina mlađi Gadafi pokušavao je da se vrati u libijsku politiku. Kako piše Al Jazeera bio je u Zintanu od 2011. godine – prvo u zatvoru, a nakon 2017. godine, kao slobodan čovek, planirajući povratak u politiku.