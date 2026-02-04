Lučić za Danas: Pogledajte samo Batlera i način na koji proslavlja koševe, kao da je glavni glumac na predstavi

Košarkaši Crvene zvezde su u fenomenalnoj atmosferi u Beogradu pobedili Hapoel sa 87:75 u meču 26. kola Evrolige.

Neverovatna odbrana crveno-belih i samo šest primljenih koševa u poslednjoj četvrtini su odlučili pobednika, a to je oduševilo i nekadašnjeg trenera Zvezde Vladislava Laleta Lučića. – Prezadovoljan sam izdanjem Crvene zvezde protiv Hapoela, a posledna deonica je bila nešto začuđujuće. Ono što me još više raduje je entuzijam koji vodi igrače. Vidljiva je dobra atmosfera, dopada im se Beograd i stranci, naravno uz naše igrači, jednostavno uživaju što su u Zvezdi –