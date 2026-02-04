Lučić za Danas: Pogledajte samo Batlera i način na koji proslavlja koševe, kao da je glavni glumac na predstavi

Danas pre 2 sata  |  M. Letunica
Lučić za Danas: Pogledajte samo Batlera i način na koji proslavlja koševe, kao da je glavni glumac na predstavi

Košarkaši Crvene zvezde su u fenomenalnoj atmosferi u Beogradu pobedili Hapoel sa 87:75 u meču 26. kola Evrolige.

Neverovatna odbrana crveno-belih i samo šest primljenih koševa u poslednjoj četvrtini su odlučili pobednika, a to je oduševilo i nekadašnjeg trenera Zvezde Vladislava Laleta Lučića. – Prezadovoljan sam izdanjem Crvene zvezde protiv Hapoela, a posledna deonica je bila nešto začuđujuće. Ono što me još više raduje je entuzijam koji vodi igrače. Vidljiva je dobra atmosfera, dopada im se Beograd i stranci, naravno uz naše igrači, jednostavno uživaju što su u Zvezdi –
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Isti skor, druga priča: Zvezda ponovo na 16-10, ali sada ne sme sebi da dopusti prošlu sezonu!

Isti skor, druga priča: Zvezda ponovo na 16-10, ali sada ne sme sebi da dopusti prošlu sezonu!

Hot sport pre 17 minuta
Perez opet sudi Partizanu!

Perez opet sudi Partizanu!

Sportske.net pre 2 sata
Obradović prezadovoljan odbranom

Obradović prezadovoljan odbranom

Vesti online pre 3 sata
„Ko njega može da zaustavi kada mu je dan“? Pešić pun poštovanja za protivnika!

„Ko njega može da zaustavi kada mu je dan“? Pešić pun poštovanja za protivnika!

Hot sport pre 4 sati
Obradović: Ne bismo izgubili do prekosutra!

Obradović: Ne bismo izgubili do prekosutra!

Sputnik pre 4 sati
San o plej-ofu sve više deluje realno: Ovo je raspored Zvezde do kraja Evrolige!

San o plej-ofu sve više deluje realno: Ovo je raspored Zvezde do kraja Evrolige!

Hot sport pre 5 sati
Zvezdina odbrana za udžbenike! Ovako nešto se ne retko viđa u Evroligi: igrači Hapoela nisu znali gde se nalaze - 7 minuta i…

Zvezdina odbrana za udžbenike! Ovako nešto se ne retko viđa u Evroligi: igrači Hapoela nisu znali gde se nalaze - 7 minuta i 33 sekunde nisu mogli da daju koš!

Kurir pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaCrvena ZvezdaEvroliga

Sport, najnovije vesti »

Jokić predvodi Tim sveta na Ol-staru – tu je i Rajaković!

Jokić predvodi Tim sveta na Ol-staru – tu je i Rajaković!

Vesti online pre 33 minuta
Isti skor, druga priča: Zvezda ponovo na 16-10, ali sada ne sme sebi da dopusti prošlu sezonu!

Isti skor, druga priča: Zvezda ponovo na 16-10, ali sada ne sme sebi da dopusti prošlu sezonu!

Hot sport pre 17 minuta
Da li je ovo moguće? Kengur se preselio na gol Barselone, golman Katalonaca reprodukovao čuvenu scenu iz srpskog filma!

Da li je ovo moguće? Kengur se preselio na gol Barselone, golman Katalonaca reprodukovao čuvenu scenu iz srpskog filma!

Hot sport pre 53 minuta
Evroliga odlučila: Oni dele pravdu na meču Partizana i Panatinaikosa!

Evroliga odlučila: Oni dele pravdu na meču Partizana i Panatinaikosa!

Hot sport pre 28 minuta
Olga Danilović ispala od 146. na svetu

Olga Danilović ispala od 146. na svetu

Vesti online pre 43 minuta