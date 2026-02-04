Partizan uz odličnu igru poražen košem uz zvuk sirene (VIDEO)

Danas pre 1 sat
Partizan uz odličnu igru poražen košem uz zvuk sirene (VIDEO)

Košarkaši Partizana su u gostima protiv Makabija u meču 26. kola Evrolige izgubili sa 95:93 (27:22, 21:28, 24:27, 23:16) i to košem Džimija Klarka uz zvuk sirene.

Partizan je krenuo sa 5:0, ali je Makabi brzo došao do 14:7. Posle prvih deset minuta bilo je 27:22 za tim iz Azije. Otvorio je drugu deonicu odlično Makabi. Pobegli subrzo na plus 10 (34:24). Zatim su crno-beli serijom od 11:0 došli u vođstvo. Na poluvremenu je bilo 50:48 za Partizan. Beograđani su prednost držali tokom cele treće deonice i pred poslednjih deset minuta bilo je 77:72 za Penjarojin tim. Uspeli su domaći da stignu na 83:83, a „rovovska bitka“ se
