Počinje suđenje za slučaj Generalštab: Selaković se brani napadima na TOK, Vučić kao advokat

Danas pre 1 sat  |  Beta
Počinje suđenje za slučaj Generalštab: Selaković se brani napadima na TOK, Vučić kao advokat
Pred većem Specijalnog suda, u Beogradu, danas bi trebalo da počne suđenje ministru kulture Nikoli Selakoviću, uz još troje državnih službenika, optuženih da su nizom nezakonitih radnji sačinili dokument lažnog sadržaja koji je poslužio vlastima da zgradi Generalštaba, oštećenoj u NATO bombardovanju, skinu zaštitu kao kulturnom dobru i donesu leks specialis. Tužilaštvo za organizovani kriminal (TOK), sem Selakovića, da je davao naloge, tereti direktora Republičkog
