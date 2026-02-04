Počinje suđenje za slučaj Generalštab: Selaković se brani napadima na TOK, Vučić kao advokat

Pred većem Specijalnog suda, u Beogradu, danas bi trebalo da počne suđenje ministru kulture Nikoli Selakoviću, uz još troje državnih službenika, optuženih da su nizom nezakonitih radnji sačinili dokument lažnog sadržaja koji je poslužio vlastima da zgradi Generalštaba, oštećenoj u NATO bombardovanju, skinu zaštitu kao kulturnom dobru i donesu leks specialis. Tužilaštvo za organizovani kriminal (TOK), sem Selakovića, da je davao naloge, tereti direktora Republičkog