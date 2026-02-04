Zelenski čeka reakciju SAD posle niza ruskih napada

Danas pre 3 sata  |  Beta
Zelenski čeka reakciju SAD posle niza ruskih napada

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je večeras da očekuje odgovor Sjedinjenih Američkih Država (SAD) posle serije ruskih napada. „Upravo su SAD predložile obustavu napada na energetsku infrastrukturu tokom ovog diplomatskog perioda i po ovom teškom zimskom vremenu.

Predsednik SAD je lično uputio taj zahtev“, rekao je Zelenski u svom večernjem obraćanju Ukrajincima. „Primećujemo da je Rusija odgovorila na taj zahtev brzinom munje. Prošlo je manje od četiri dana kada je pozvana da poštuje svoje obaveze. To mnogo govori o tome šta Rusija obećava ili još uvek može obećati. Ako danas ne održi reč, šta možemo očekivati sledeće?“, naglasio je Zelenski. Ukrajinski predsednik je rekao da su Rusi „lagali pre ovog rata i započeli
