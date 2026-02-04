Kancer postaje globalna epidemija, stručnjaci apeluju na odgovornost prema sopstvenom zdravlju

Godišnje u proseku u svetu dvadeset miliona ljudi dobije dijagnozu koja menja život – rak. Procenjuje se da će taj broj do 2050. godine taj broj biti veći za neverovatnih 77 odsto.

Povodom Svetskog dana borbe protiv raka, koji se obeležava danas, 4. februara, Zavod za javno zdravlje Subotica objavio je zabrinjavajuće podatke koji pokazuju da je rak postao globalna epidemija koja ne bira ni pol, ni uzrast, ni geografsku širinu. „Tokom života jedna od pet osoba oboleće od raka, dok jedan od devet muškaraca i jedna od dvanaest žena umiru od neke maligne bolesti", upozorava spec. dr med. Mirjana Dakić iz Odeljenja za promociju zdravlja Zavoda za
